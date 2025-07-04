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مدمن يقتل زوجته الحامل في لمح البصر..ماذا حدث داخل شقة الزوجية بالمعادي؟

11:53 ص الجمعة 04 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - عاطف مراد:

أنهى شاب مدمن حياة زوجته الحامل داخل شقتهما بمنطقة المعادي في القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب ارتكاب الجريمة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وكانت المجني عليها تشتبك معه باستمرار بسبب رفضها لإدمانه، كما كان يعتدي عليها بالضرب باستمرار رغم حملها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بمقتل سيدة على يد زوجها، وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وبسؤال الجيران وأسرة المجني عليها، تبين أن مشادة نشبت بين الزوجين يوم الواقعة تطورت إلى مشاجرة، فقام الزوج بالاعتداء عليها باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، حيث كشف التقرير الطبي أن الضحية كانت في أشهر الحمل، وصرحت النيابة بدفن الجثة، ووجهت بسرعة جمع التحريات حول ملابسات الجريمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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