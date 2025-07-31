كتب ـ رمضان يونس:

خففت الدائرة "5" مستأنف جنايات التجمع الخامس، حُكمها على "خربوش" من السجن المشدد 15 عاما إلى السجن المشدد 7 أعوام في واقعة قتل "طالب كلية العلوم" بسبب عتاب على شرب "سيجارة" في نهار رمضان داخل كافية بأحد المستشفيات بالتجمع، فيما أيدت حكم السجن 3 سنوات في واقعة تعاطي الحشيش.

وكانت محكمة جنايات التجمع الخامس، عاقبت "خربوش" المتهم بقتل "إسلام" طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 عامًا بعدما عدلت قيد ووصف الجريمة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت، فيما ادانته بالسجن 3 سنوات في واقعة تعاطي الحشيش.

وأسندت النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2916 لسنة 2024، جنح التجمع الخامس، للمتهم "محمد" ـ الشهير بخربوش تهمتي قتل المجني عليه "إسلام" طالب كلية العلوم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة "جوهر الحشيش".

وكانت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية قد أحالت العامل "محمد" وشهرته "خربوش" إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل مديره في إحدى الكافتيريات داخل مستشفى بالتجمع، حيث قام بطعنه بمطواة أثناء خروجه من المستشفى بسبب خلاف بينهما على إشعال "سيجارة".