بطلتها بلوجر شهيرة.. كواليس مشاجرة داخل قناة فضائية بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة على بلوجر معروفة بعد تشاجرها مع إعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مساء الخميس.

مدير قطاع أكتوبر تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي بنشوب مشاجرة داخل إحدى القنوات.

تبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين صانعة محتوى شهيرة ومقدمة برامج بإحدى القنوات خلال تسجيل حلقة تليفزيونية تطورت إلى مشاجرة.

رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي اصطحب الطرفان إلى مكتب الأمن لسماع أقوالهما انتهاء بإخلاء سبيلهما.