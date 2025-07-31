الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة إثر مداهمة أمنية للقبض عليه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن أسيوط والجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء (عنصر جنائي شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في جنايات "قتل عمد ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، قتل عمد، مقاومة سلطات").

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزي بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته (2 كيلو جرام من مخدري "الحشيش - الآيس" - 3 بنادق آلية - 3 طبنجات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.