حكم من الاستئناف ضد البلوجر "داليا فؤاد" في اتهامها بتعاطي المخدرات

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، رفض استئناف البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها عام في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بمخدر GHP والمعروف بـ“اغتصاب الفتيات”..

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس البلوجر "داليا فؤاد" عامًا، على خلفية اتهامها بتعاطي المواد المخدرة.

وأحالت النيابة العامة، البلوجر "داليا فؤاد" وشريكها الأجنبي، إلي المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ“اغتصاب الفتيات”.

ووجهت لها النيابة 3 اتهامات هي أنها وشريكها الأجنبي قاما بالاتجار فى مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".

كما وجهت لهما تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.