لقى مصرعه بحادث تصادم.. التصريح بدفن جثة إفريقي في مدينة نصر

كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة مدينة نصر، بدفن جثة إفريقي، لقى مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وقد أسفر عن مصرع شخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، وإصابة 4 آخرين.

تم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارات محل الحادث، وتشكيل لجنة مرورية لكشف أسباب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.