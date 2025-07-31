تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية المُوسعة في جميع محافظات الجمهورية، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي للجريمة بكافة أشكالها.

كثّفت أجهزة قطاع الأمن الاقتصادي جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشملت الحملات مناطق متعددة وقطاعات حيوية خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت عن نتائج كبيرة.

في قطاع النقل والمواصلات، شنّت الإدارة العامة حملات موسعة لضبط المخالفات بمحيط مترو الأنفاق ومحطات القطارات، ونجحت في ضبط 1,338 قضية متنوعة.

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد تمكّنت من ضبط 3,728 قضية شملت سرقات تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وفي قطاع الضرائب والرسوم، أسفرت جهود مباحث الإدارة العامة عن ضبط 446 قضية، من بينها قضايا تهرب ضريبي، مخالفات جمركية، وتحريات لصالح مصلحة الضرائب.

ونفّذت الإدارة العامة لشرطة التعمير حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 84 قضية، تضمنت مخالفات بناء ومحلات بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ قرارات إدارية.







