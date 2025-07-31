ضبط صاحب محل يبيع ريسيفرات تفك شفرات القنوات بالعمرانية

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط صاحب محل في العمرانية، بتهمة بيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، دون ترخيص، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي للأنشطة غير المشروعة.

وتوصلت التحريات إلى امتلاك المتهم محلًا بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، يبيع من خلاله أجهزة محمّلة ببرامج لفك شفرات القنوات غير المصرح بتداولها. وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات المحل وتمكنت من ضبط المتهم والأجهزة المخالفة.

وبفحص المضبوطات، تبين أنها أجهزة من ماركات مختلفة مخصصة لفك الشفرات، وتم تحميلها ببرامج غير قانونية. واعترف المتهم بتورطه في بيعها لتحقيق أرباح مادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





