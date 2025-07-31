إعلان

ضبط صاحب محل يبيع ريسيفرات تفك شفرات القنوات بالعمرانية

12:57 م الخميس 31 يوليو 2025

ضبط متهم-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط صاحب محل في العمرانية، بتهمة بيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، دون ترخيص، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي للأنشطة غير المشروعة.

وتوصلت التحريات إلى امتلاك المتهم محلًا بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، يبيع من خلاله أجهزة محمّلة ببرامج لفك شفرات القنوات غير المصرح بتداولها. وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات المحل وتمكنت من ضبط المتهم والأجهزة المخالفة.

وبفحص المضبوطات، تبين أنها أجهزة من ماركات مختلفة مخصصة لفك الشفرات، وتم تحميلها ببرامج غير قانونية. واعترف المتهم بتورطه في بيعها لتحقيق أرباح مادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صاحب محل تفك شفرات القنوات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة