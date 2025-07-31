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مباحث القاهرة تضبط نصاب الدورات التدريبية في الزيتون

12:46 م الخميس 31 يوليه 2025

تعبيرية

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كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط متهم تورّط في وقائع نصب على عدد من المواطنين بمنطقة الزيتون بالقاهرة، بعدما روّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، ادّعى توفير دورات تدريبية في مجالات متعددة، وتمكّن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في القبض على المتهم، وضبطت بحوزته هاتفًا محمولًا يحتوي على دلائل فنية تُثبت مزاولة نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، أقر بما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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ضبط نصاب الدورات التدريبية الزيتون مباحث القاهرة
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