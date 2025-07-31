كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، برفض استئناف سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا" المتسبب في قتل "عبدالله محمد" لاعب منتخب مصر للتجديف وإصابة آخر عن طريق الخطأ، وتأييد حكم سجنه 5 سنوات.

وفي وقت سابق كانت محكمة جنح القاهرة الجديد، عاقبت المتهم "م. خ" بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة لاعب منتخب مصر للتجديف وإصابة آخر، كما قضت بمعاقبة مالك السيارة بالحبس 3 سنوات.

وأحالت النيابة العامة المتهم "م. خ" إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامه بقتل "محمد عبدالله" لاعب منتخب مصر للتجديف وإصابة آخر في حادث تصادم بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

وكان لقى "عبدالله محمد" مصرعه في حادث تصادم مروّع أثناء سيره بسيارته الخاصة، بعدما داهمته سيارة نقل مسرعة في منطقة التجمع الخامس، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل ووفاته في الحال.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة ملاكي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين وفاة الشاب "عبدالله محمد" في الحال، وإصابة آخر بكسور متفرقة في الجسد ونزيف داخلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.