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الداخلية تنقل مسنّة إلى المستشفى بعد استغاثة ابنها في البحيرة

11:58 ص الخميس 31 يوليو 2025

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كتب - عاطف مراد:

استجابت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة لاستغاثة مواطن طلب مساعدة عاجلة لنقل والدته المسنة إلى المستشفى لتلقي العلاج، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

كان المواطن، المقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، قد أبلغ الجهات الأمنية بطلبه نقل والدته المريضة إلى أحد المستشفيات، بعدما عجز عن نقلها بنفسه بسبب حالتها الصحية الحرجة.

تحركت على الفور قوة أمنية إلى محل إقامة المواطن، وتم إنزال السيدة بمعرفة القوات ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزتها الأمنية، والتعامل الإيجابي مع البلاغات الإنسانية.

وقد وجّه المواطن الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة وتقديم الدعم الفوري لحالته.

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