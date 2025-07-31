الأمن يضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، والتي تُعد من أبرز الجرائم المؤثرة سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية.

كشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في إخفاء العملات عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج النطاق القانوني، بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار سوق الصرف.

بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 8 ملايين جنيه، وتنوعت بين عملات محلية وأجنبية، تم تداولها خارج الإطار المصرفي المسموح به قانونًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.