"هند" تخلع زوجها: مهووس بالكشري.. وبيحرمني من الأكل الطبيعي

كتبت فاطمة عادل:



رفعت "هند.ع"، ربة منزل تبلغ من العمر 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد عام ونصف من الزواج، بسبب رفض زوجها تناول أي طعام بخلاف الكشري، قائلة: "أكلته المفضلة كشري.. وبناكله طول الشهر".

قالت "هند" إنها بدأت حياتها الزوجية بتنازلات كثيرة، لم تطلب شبكة غالية ولا فرح كبير، ورضيت بالقليل، لكنها فوجئت بزوجها يفرض عليها طعامًا واحدًا طوال الوقت، مؤكدة: "الكشري بقى ضيف دائم في بيتنا، وبعد كده بقى هو صاحب البيت".

أضافت الزوجة أن زوجها كان يطلب كشري في كل الوجبات والمناسبات والعزومات، وعندما تقترح عليه طعامًا مختلفًا يرفض بحجة أنه مكلف وغير صحي، رغم أنه يشتري لنفسه موبايلات وملابس، لكنه يرفض الصرف على الأكل أو احتياجاتها بحجة التوفير.

وأشارت "هند" إلى أن المنزل أصبح مشبعًا برائحة العدس والتقلية، ما أفقدها شغفها بالمطبخ، وقالت: "كنت بحلم بطبيخ أو فراخ أو حتى بيض مقلي، بس هو شايف إن الكشري هو الأكل المثالي، وكل الأصناف التانية رفاهية".

وأكدت أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة لتغيير الطعام يومين في الأسبوع فقط، حتى لو من الخارج، لكنه كان يرفض بعصبية ويصف طلبها بأنه "دلع ستات"، قائلاً: "أي واحدة مكانك كانت اتمنت راجل بيأكل كشري ومش بيطلب لحمة كل يوم".

واختتمت الزوجة دعواها بقولها: "أنا مش عايزة حاجة غير إني آكل أكل طبيعي زي باقي الناس، بطلت أحب المطبخ، وكرهت ريحة الكشري، وقررت أخلعه وأرجع أعيش حياة عادية". وحملت الدعوى رقم 259 لسنة 2024 ولا تزال منظورة أمام المحكمة.