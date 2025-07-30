

كتب ـ رمضان يونس وأحمد عادل:

كشفت البلوجر "هدير عبد الرازق" عن تفاصيل جديدة في واقعة فيديو الضرب المثيرة للجدل، الذي تسبب في إلقاء القبض عليها بعد تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها للفيديو.

و أكدت "هدير" لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن أزمتها بدأت مع طليقها بعد عامين من زواجهما كون الأخير يمر بظروف نفسية صعبة حولته إلى شخص يصعب التعامل معه على حد تعبيرها:" كنت في الأول بقعد أكدب نفسي وأقول يمكن دي صدفة .. لكن اكتشفت متأخر".

وأضافت "هدير" أن أزمتها الأخيرة مع طليقها بدأت حين تقابلا سويا حال ذهاب البلوجر إلى أحد حفلات أعياد الميلاد :"أنا كنت رايحة عيد ميلاد وهو جه لقاني نازلة بيقولي إنتى رايحة فين وأنا رديت عليه قلت له إحنا منفصلين وملكش دعوة بيا"، مؤكدًا أن طليقها لم يتقبل ردها و انهال عليها بالضرب.

وعن تداول مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت "هدير" أنها نشرته كيدًا في طليقها: "أنا من غيظي نزلت الفيديو عشان كنت حاسة إني اتقهرت من الضرب"، موضحة أنها لم تكن المشكلة الأولى بينهما :" قعدت معاه سنتين مريت بكل حاجة وحشة".



وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر "هدير عبدالرازق" في اتهامها بدهس شخص في منطقة الطالبية من سرايا النيابة.

وقال مروان الجندي، دفاع البلوجر هدير عبدالرازق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل البلوجر في قضية دهس شخص في منطقة الطالبية، بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية ضدها.

وتابع أن البلوجر هدير عبد الرازق لديها جلسة معارضة استئنافية إلزامية الحضور أمام المحكمة الاقتصادية في 3 أغسطس المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، عقب تداول الفيديو المذكور، والذي أظهر تعدي طليقها عليها بالضرب والسحل داخل شقة سكنية.

وفي وقت سابق، تقدم طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي ضدها، يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بعبارات تهديد، كما نشرت صورًا ومقاطع فيديو لمقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.