قرار قضائي بشأن استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، تأجيل جلسة المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال "رمضان حسني" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على شيك من لاعب النادي الأهلي محمد مجدى "أفشة"، لجلسة 3 سبتمبر.

وقال مصطفي مجدي، دفاع رجل الأعمال، إنه تم إخلاء سبيل موكله بعد القبض عليه منذ عدة أيام، بعد تقديم المعارضة على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع، أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "رمضان حسني" بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مبلغ قدره 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدى "أفشة".