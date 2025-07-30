"تعاطي حشيش واستعراض قوة".. تفاصيل إحالة "طفل المرور" للمحاكمة

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي سيد معوض، دفاع الطالب المجني عليه في واقعة الاعتداء بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي من قِبل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، عن تفاصيل إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام الجنح والجنايات.

وقال معوض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم أحمد أبو المجد المعروف بـ"طفل المرور" إلي محكمة الجنح، لاتهامه بالتعدي بالضرب واستعراض القوة.

وتابع دفاع المجني عليه في واقعة الاعتداء، أن محكمة الجنح حددت جلسة 3 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة أحمد أبو المجد.

وأشار معوض، أن جهات التحقيق أمرت أيضًا بإحالته للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش في تقرير الطب الشرعي.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل "أ. أ."، الشهير بـ"طفل المرور"، على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على الطالب "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابات موثقة بالتقارير الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 مايو الماضي، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: يضم 3 طلاب، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: يضم 4 طلاب، من بينهم طالبة.

وتُواصل جهات التحقيق فحص الملابسات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.