كتب- أحمد عادل:

"الدكتور رفض إجراء العملية بسبب خوفه على سمعته".. بهذه الكلمات بدأت "مريم" تروي في بثًا مباشرًا لـ"مصراوي"، مأساة تعرضت لها نجلة شقيقتها في إحدى المستشفيات الشهيرة، بعد أن لقيت مصرعها نتيجة إهمال طبي أثناء إجراء عملية استئصال المرارة.

وقالت "مريم" إن نجلة شقيقتها "نورزاد" تبلغ من العمر 23 سنة، وتخرجت من الجامعة الألمانية بإمتياز مع مرتبة الشرف وبدأت في ممارسة عملها في مجال الهندسة في إحدى الشركات، وتوفي والدها وهي في عمر الـ4 سنوات وتحملت على عاتقها مسؤولية رعاية والدتها، وفقدت حياتها بعد فترة في غيبوبة بسبب الإهمال الطبي في إحدى المستشفيات الخاصة.

وتابعت خالة المجني عليها، أن أثناء تركيب "نورزاد" لدعامة تجهيزًا لإجراء عملية استئصال المرارة، خرج الطبيب بعد 6 ساعات من داخل غرفة العمليات، وأخبرهم بحدوث خطأ طبي خلال استخدامه للمنظار أسفر عن ثقب في أمعاء الإثنى عشر، وضرورة خضوعها لعملية جراحية فورية لتنظيف الجسم من الفضلات.

وأضافت أنها استشارت أطباء خارج المستشفى واوصوا بخضوع المريضة للعملية قبل 12 ساعة بحد أقصى، إلا أن الطبيب الجراح في المستشفى رفض إجراء العملية وأوصى بعالجها علاج تحفظي رغم تأكده من وجود ثقب في أمعاء الإثنى عشر بعد إجراء أشعة بالصبغة خوفًا على سمعته الطبية وتحمل خطأ غيره -على حد تعبيرها-.

وأشارت "مريم" أن حالة نجلة شقيقتها "نورزاد" الصحية تدهورت في العناية المركزة، وبعد أيام دخلت لإجراء العملية لكن قد فات الآوان ودخلت في غيبوبة وبدأ أعضاء الجسد في الفشل تباعًا إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت أنها حررت محضر رسمي بالواقعة، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة المجني عليها، وجار استكمال التحقيقات.