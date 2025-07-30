الدخان يغطي الشارع.. النيران تلتهم مطعم أسماك شهير بالطوابق فيصل

كتب ـ عاطف مراد:

اندلع حريق هائل داخل مطعم أسماك شهير بمنطقة الطوابق بحي فيصل في محافظة الجيزة، مساء الأربعاء، مما تسبب في تصاعد كثيف للدخان وحالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مطعم أسماك شهير بمنطقة الطوابق فيصل، وظهور سحب دخان كثيفة ونيران متصاعدة من المكان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى باقي العقار والمحال المجاورة.

وتواصل القوات محاولاتها لاحتواء الحريق والسيطرة الكاملة على ألسنة اللهب.