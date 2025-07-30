"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ميكروباص عرض حياته والمواطنين للخطر

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة"سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.