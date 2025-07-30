القضاء يرفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان، رفع اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

صدر القرار خلال جلسة المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الإثنين 21 يوليو 2025، بناءً على طلب النيابة العامة المقيد برقم 3 لسنة 2025، والذي تضمن مراجعة قرارات الإدراج على القوائم.

وجاء في منطوق القرار أن المحكمة أذنت برفع اسم "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد" من على قائمة الإرهابيين، مع التأكيد على نشر القرار في الوقائع المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.