إعلان

القضاء يرفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب

06:29 م الأربعاء 30 يوليه 2025

علاء عبدالفتاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان، رفع اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

صدر القرار خلال جلسة المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الإثنين 21 يوليو 2025، بناءً على طلب النيابة العامة المقيد برقم 3 لسنة 2025، والذي تضمن مراجعة قرارات الإدراج على القوائم.

وجاء في منطوق القرار أن المحكمة أذنت برفع اسم "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد" من على قائمة الإرهابيين، مع التأكيد على نشر القرار في الوقائع المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء عبدالفتاح قوائم الإرهاب محكمة جنايات القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المجاني لن يتأثر.. مسؤول بالتأمين يكشف تفاصيل تعديل مساهمة المريض في الأدوية التجارية
سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا