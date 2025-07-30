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3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة

02:37 م الأربعاء 30 يوليه 2025

اعتداء علي فتاة ذوي اعاقة ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 شباب، بتهمة استدراج فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية والتعدي عليها جنسيًا داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا ضعف الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، وتمكنوا من استدراجها إلى شقة أحدهم بحيلة خادعة، ثم تناوبوا الاعتداء عليها.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلوا إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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