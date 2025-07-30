ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

وأسفرت الجهود عن كشف تداول عملات بقيمة تقترب من 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن محاولات البعض التربح من المضاربة وإخفاء العملات، ما يؤدي إلى اضطرابات بسوق الصرف ويؤثر على الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، ويجرى استكمال التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.







