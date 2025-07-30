أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب ويكشف 244 حكمًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة، استهدفت مكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال 24 ساعة، نجحت الحملات في ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب 1908 مخالفة مرورية، و36 قضية في مجال الأمن العام، فضلًا عن تنفيذ 244 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية لتأمين كافة المنافذ وضبط المخالفين.