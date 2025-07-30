إعلان

ضبط 210 قضايا مخدرات و64 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

01:03 م الأربعاء 30 يوليه 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج نوعية في مختلف المحافظات.

أسفرت الحملات عن ضبط 210 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 236 متهمًا، حيث تم ضبط أكثر من 152 كجم من الحشيش، و28 كجم من البانجو، و12 كجم من الهيدرو، و10 كجم من الهيروين، و5 كجم من الآيس، وكيلو شابو، وكيلو استروكس، وكيلو بودر، و500 جرام من فرجينيا، بالإضافة إلى 3785 قرصًا مخدرًا.

كما ضبطت القوات 64 قطعة سلاح ناري، بينها 9 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، وطبنجة، و46 فرد خرطوش، و112 طلقة نارية، و10 خزائن، و190 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات 60468 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 172 حكم جناية، و19800 حكم حبس جزئي، و3624 حكم حبس مستأنف، و28229 حكم غرامة، و8643 مخالفة.

وضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 5 وقائع متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 18 متهمًا هاربًا، و13 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وفي إطار تحقيق الانضباط المروري، تم ضبط 263 دراجة نارية مخالفة، و19763 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 45 سائقًا على الطرق السريعة وتبين تعاطي 5 منهم للمواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية اليومية لتحقيق الردع وفرض الأمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات امنية مخدرات اسلحة نارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا
زلزال كامتشاتكا يهز الأرض: تحذيرات من تسونامي عالمي يمتد لساعات وعمليات إجلاء عاجلة