ضبط 210 قضايا مخدرات و64 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج نوعية في مختلف المحافظات.

أسفرت الحملات عن ضبط 210 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 236 متهمًا، حيث تم ضبط أكثر من 152 كجم من الحشيش، و28 كجم من البانجو، و12 كجم من الهيدرو، و10 كجم من الهيروين، و5 كجم من الآيس، وكيلو شابو، وكيلو استروكس، وكيلو بودر، و500 جرام من فرجينيا، بالإضافة إلى 3785 قرصًا مخدرًا.

كما ضبطت القوات 64 قطعة سلاح ناري، بينها 9 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، وطبنجة، و46 فرد خرطوش، و112 طلقة نارية، و10 خزائن، و190 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات 60468 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 172 حكم جناية، و19800 حكم حبس جزئي، و3624 حكم حبس مستأنف، و28229 حكم غرامة، و8643 مخالفة.

وضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 5 وقائع متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 18 متهمًا هاربًا، و13 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وفي إطار تحقيق الانضباط المروري، تم ضبط 263 دراجة نارية مخالفة، و19763 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 45 سائقًا على الطرق السريعة وتبين تعاطي 5 منهم للمواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية اليومية لتحقيق الردع وفرض الأمن.