كتب- أحمد أبو النجا:

قام المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – اليوم الأربعاء، بزيارة المستشار الدكتور حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن الزيارة شهدت مشاركة كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم لفيف من المستشارين من قيادات هيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء، أشاد المستشار محمد الشناوي بالدور الفعّال الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في صون المال العام والدفاع عن مصالح الدولة، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة الوطنية، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة والتعاون البنّاء بين الهيئتين في دعم العدالة وسيادة القانون.

من جانبه، رحّب المستشار الدكتور حسين مدكور برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأه بتولّي مهام منصبه، معربًا عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري، ودورها الحيوي في تحقيق العدالة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تأكيدًا لروح التعاون والتقدير المتبادل بين الهيئتين القضائيتين.

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