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حُفرة تحت الأرض تكشف جريمة تنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

12:42 م الأربعاء 30 يوليه 2025

المتهمين

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كتب - علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل إحدى الورش بمنطقة الحدائق في القاهرة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر داخل ورشة بالطابق الأرضي، مملوكة لأحدهم، وعُثر داخلها على حفرة بعمق 10 أمتار، إلى جانب معدات وأدوات مُستخدمة في أعمال الحفر.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بنيّتهم البحث عن القطع الأثرية باستخدام الأدوات المضبوطة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

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التنقيب عن الآثار ورشة بالقاهرة ضبط 5 أشخاص آثار وزارة الداخلية
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