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هروب غامض لطالبة بالقاهرة.. والشرطة تعثر عليها بالمرج

12:07 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الشرطة المصرية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من العثور على طالبة متغيبة بالقاهرة بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائها.

كانت سيدة قد أبلغت قسم شرطة الشرابية بغياب نجلتها، الطالبة، بعد خروجها من المنزل لشراء بعض المستلزمات وعدم عودتها. وعلى الفور، بدأت فرق البحث بجمع المعلومات وإجراء التحريات.

وأسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاة المتغيبة في دائرة قسم شرطة المرج، حيث تم العثور عليها، وأفادت بأنها غادرت المنزل بسبب خلافات عائلية مع أسرتها.

وقد جرى استدعاء المُبلِغة وتسليمها ابنتها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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المرج وزارة الداخلية العثور على طالبة متغيبة قسم شرطة الشرابية
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