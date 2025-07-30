خلال زيارة رسمية.. الشناوي يؤكد دعم التعاون مع مجلس الدولة | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

قام المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – اليوم الأربعاء، بزيارة المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة – لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة.

وصرح المستشار محمد سمير – المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية – بأن الوفد المرافق ضم كلًّا من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات،

المستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي – عضو مركز الإعلام والرصد.

وكان في استقبالهم لفيف من السادة المستشارين أعضاء وقيادات المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره العميق لمجلس الدولة باعتباره جهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، مؤكدًا على العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة في إطار منظومة العدالة المصرية، ومتمنيًا لسيادته دوام التوفيق في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.

من جانبه، تقدم المستشار أسامة شلبي بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، معربًا عن تقديره البالغ للنيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة ومكافحة الفساد، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة والممتدة التي تجمع بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

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