الداخلية تكشف حقيقة انتحار "طالبة ثانوي عام" بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء طالبة بالصف الثالث الثانوي إقدامها على الإنتحار.

بالفحص أمكن تحديد مستخدمة الحساب تبين أنها "طالبة بالصف الثالث الثانوى مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة"، تم التقابل معها بصحبة والدها وبسؤالها أقرت بقيامها بحذف المنشور عقب نشره وأنها قامت بنشره لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب إمتحانات الثانوية العامة، وأيد والدها ذات الأقوال وتعهد بحسن رعايتها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.