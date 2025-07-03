"بسبب كيس شامبو".. كيف شرع شاب في قتل مساعد حلاق بالسيدة زينب؟

كتب- أحمد عادل:

"ضربني علشان مقبلتش الإهانة لوالدتي".. بهذه الكلمات بدأ "آدم" في سرد تفاصيل الاعتداء الوحشي الذي تعرض له أثناء عمله كمساعد حلاق بمنطقة السيدة زينب، على يد أحد الأشخاص باستخدام سلاحين أبيضين "مطواة وساطور"، مما تسبب في إصابته بكسور وجروح قطعية متفرقة وقطع في أوتار اليد اليسرى كادت تؤدي بحياته.

بدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية داخل صالون الحلاقة بين المجني عليه وأحد الزبائن، بعدما طلب الأخير من "آدم" إعطاءه "كيس شامبو" مصحوبًا بسب وشتائم بألفاظ خادشة، ما دفع الشاب لرفض تلبية طلبه.

خلال المشادة، أخرج المتهم سلاحًا أبيض "مطواة" ووجه طعنات متتالية إلى "آدم" في الرأس والكتف، ما أسفر عن جروح قطعية ونزيف حاد.

وعندما حاول "آدم" الهرب إلى الشارع، لحقه المتهم وأخرج سلاحًا أبيض آخر "ساطور" من دراجته النارية "سكوتر"، وواصل الاعتداء عليه بضربات في الظهر والذراع الأيسر، ما أدى إلى إصابات بالغة شملت قطعًا في الأوتار، استدعت تدخل جراحي.

وقال المجني عليه لـ"مصراوي"، "أنا معرفش المتهم، ومفيش بينا أي خلافات، بس هو معروف في المنطقة بسوء سلوكه وكثرة مشاكله، كنت شغال علشان أقبض 60 جنيه، لكن حصل معايا كده بدون سبب".

وقررت النيابة العامة حبس المتهم "مروان ح." 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاحين أبيضين.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لتحديد ملابسات الاعتداء.

وألقت الأجهزة الأمنية على المتهم، وأرشد عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.