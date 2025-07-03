كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت في أقوال المتهمين في واقعة ابتزاز مالك صالة ألعاب رياضية "جيم" بمدينة نصر، بعد أن زعموا قيامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن داخل الجيم.

وأقرت فتاتان خلال التحقيقات بتصوير فيديو يتضمن ادعاءات كاذبة ضد مالك الجيم، يفيد بقيامه بتركيب كاميرات مخبأة داخل الصالة الخاصة بالسيدات وتصويرهن أثناء تغيير الملابس.

وأكدت التحقيقات أن المتهمتين، وبالاشتراك مع شاب ثالث، قاموا بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ابتزاز مالك الجيم وإجباره على تأجير وحدة "سبا" داخل المركز، كان قد رفض استمرار تأجيرها لهم بعد رد المبالغ المدفوعة، نتيجة شكوكه في نشاطهم والإخلال ببنود الاتفاق المبدئي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وحدة المساج لتسهيل ممارسة الدعارة، وحرضوا الفتيات العاملات على ممارسة الفاحشة مع الزبائن، بدعوى مرورهم بضائقة مالية حالت دون قدرتهم على دفع رواتب العاملين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية بتهم التشهير وابتزاز مالك الجيم، ونسب أمور إليه لو صحت لوجب معاقبته قانونًا، فضلًا عن تسهيل ومساعدة إناث على ارتكاب الدعارة.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة فتاتين وشاب بالحبس لمدة سنة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، بعد إدانتهم بتهم التشهير، والابتزاز، وتسهيل ممارسة الدعارة.