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الداخلية تكشف تفاصيل انقلاب تريلا وتصادم 3 سيارات على دائري المعادي

11:39 ص الخميس 03 يوليو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث تصادم وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، بعد تداول عدد من المواقع الإخبارية أنباءً عن اصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائري بدائرة القسم، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن تصادم 3 سيارات أخرى، تبين أن إحداها يقودها شخص لا يحمل تراخيص، دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارات وقائديها.

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وزارة الداخلية تفاصيل تصادم عدد من السيارات الطريق الدائري منطقة البساتين
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