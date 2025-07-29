إعلان

قرار قضائي بشأن الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

10:50 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

عبد الله رشدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي داخل أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس، لجلسة 9 سبتمبر المقبل لتشكيل لجنة من أطباء جامعة القاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه عبد الله رشدي يتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته البالغة من العمر 35 عامًا، نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية تدهورت بعد إجراء عملية بالمنظار الرحمي، ما أدى لتوقف قلبها ووفاتها بعد وضعها على أجهزة الإعاشة لساعات.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإجراءات الطبية التي أجراها طبيب النساء والتوليد خلال العملية تمت وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، ونجحت في استئصال الورم الليفي والتكيس الالتهابي، دون وجود ما يشير إلى وجود خطأ طبي جسيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الله رشدي زوجة عبد الله رشدي حبس طبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أيام بلا كهرباء ومياه| مواطنو الجيزة للحكومة: "أين خطط الطوارئ؟ وقولولنا الحل امتى"