كتب- أحمد عادل:

كشفت المحامية سماح فوزي، عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى البلوجر مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة الرئيس مبارك"، عقب إلقاء القبض عليها بواسطة الأجهزة الأمنية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهمة قد تواجه عدة اتهامات، أبرزها نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والتشهير بالفنانة وفاء عامر من خلال زعمها تورط الأخيرة في قضايا تجارة الأعضاء البشرية.

وأضافت، أن البلوجر متهمة كذلك بانتحال صفة، بعدما ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الفنانة إيمان الطوخي، بهدف تحقيق شهرة زائفة والتربح عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت متابعة بلاغ تقدمت به إحدى الفنانات، تتهم سيدة بادعاء انتسابها إلى إحدى العائلات، بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية بالاشتراك مع سيدة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيدة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على (هاتفين محمولين)، وبفحصهما فنيًا تبين أن أحدهما يحتوي على محفظة مالية رقمية تتضمن مبالغ مالية محولة من الخارج.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بقيامها باختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.