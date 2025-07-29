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قرار عاجل من النيابة بشأن رمضان صبحي بعد القبض عليه بالمطار

08:27 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
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كتب-رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإخلاء سبيل لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق "رمضان صبحي" عقب ضبطه في مطار القاهرة الدولي على خليفة ارتباطه بقضية تزوير في أبو النمرس. بكفالة 100 ألف جنيه.

وظهر "صبحي" أمام عربة الترحيلات بمحكمة جنوب الجيزة مرتديا ترينج رياضي وغطاء رأس "كاب"، عقب خروجه من سرايا النيابة العامة بعد نحو 6 ساعات من التحقيق.

وحرص "شريف إكرامي" حارس نادي بيراميدز على مؤازرة زوج شقيقته في سرايا النيابة العامة خلال التحقيق معه عقب القبض عليه فجرًا بمطار القاهرة الدولي.

ورحلت مأمورية خاصة من قسم ابو النمرس بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، "رمضان صبحي" نجم نادي بيراميدز، والأهلي السابق، إلى سرايا النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، عقب القبض عليه فجرًا بمطار القاهرة الدولي، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية تزوير، حيث تم توقيفه من قبل رجال المباحث بالمطار تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تجري النيابة العامة مواجهة بين الطالب الذي ضُبط في واقعة التزييف في الامتحان واللاعب للوقف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقى القبض على اللاعب رمضان صبحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق عقب عودته من تركيا وذلك نتيجة لوجود حكم قضائي ضده.

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