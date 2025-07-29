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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة

07:18 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

المتهمة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على بلوجر تدعي انتسابها لعائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

الأجهزة الأنية تلقت بلاغا من الفنانة وفاء عامر ضدها؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم باتجارها فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهمة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية.

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وعثر بحوزتها على هاتفي محمول بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج.

وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

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