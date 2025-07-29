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حفلة طعن بسبب التنمر.. كواليس جريمة هزت المطرية

07:13 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

المتهم بقتل عاطل بالمطرية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالمطرية ووفاة أحدهما.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة بوفاة عاطل مصاب بجروح قطعية داخل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

بسؤال والده وسائق "توك توك" قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعاطل تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "كتر" مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى الواقعة "كتر" وأقر بارتكابها بسبب خلافات سابقة بينه والمتوفى لاعتياده التنمر عليه.

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طعن سلاح أبيض كتر التنمر جريمة المطرية
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