النيابة تعاين حريق مخزن مصر الجديدة وتنتدب المعمل الجنائي

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع، اليوم الثلاثاء، داخل مخزن تابع لإحدى الشركات بمنطقة ميدان الجامع بحي مصر الجديدة، وذلك للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق فور إخطارها، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لفحصها وتفريغها.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين وشهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروف اندلاع النيران، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير المعمل الجنائي لحصر التلفيات وتحديد سبب الحريق، وطلبت ملف المنشأة ورخصة التشغيل والمطابقات الخاصة باشتراطات الحماية المدنية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل مخزن تابع لاحدي الشركات بمنطقة ميدان الجامع بحي مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق مع استمرار عمليات التبريد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.