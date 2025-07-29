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حريق هائل في عقار مجاور لقسم مصر الجديدة

05:42 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

موقع الحريق

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كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا هائلا اندلع بعقار بجوار قسم مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتثاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع المنصورة.

على الفور دفع مدي الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق تنسيقًا مع مفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران في عقار مكون 3 أدوار واندلاع الحريق بالطابق الثالث وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا سقوط وفيات.

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حريق عقار قسم مصر الجديدة القاهرة الحماية المدنية
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