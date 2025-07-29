القبض على البلوجر "بنت الرئيس مبارك".. مقدم البلاغ يكشف التفاصيل

كتب – أحمد عادل:

كشف المحامي صبرة القاسمي، مقدم البلاغ ضد البلوجر "مروة يسري" المعروفة إعلاميًا بـ"بنت الرئيس مبارك"، عن تفاصيل القبض عليها.

وقال القاسمي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية تمكنت من ضبط المدعوة المعروفة إعلاميًا بـ"بنت الرئيس مبارك"، وذلك على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة حول تورط الفنانة وفاء عامر وآخرين في تجارة الأعضاء البشرية.

وجاء في نص البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد المدعوة مروة، الشهيرة زورًا بـ"بنت الرئيس مبارك"، أنها ارتكبت جرائم بث ونشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق "تيك توك"، وفقًا لما يتضح من مقاطع الفيديو التي تعهد مقدم البلاغ بتقديمها، والتي نُشرت من خلال حسابات المشكو في حقها.

وتتمثل أبرز المخالفات الجرمية المنسوبة إلى المذكورة في بث مزاعم كاذبة حول تجارة الأعضاء البشرية، وبث الرعب في نفوس المواطنين، بالإضافة إلى زعمها وجود شبكات لغسل الأموال وتهريب المخدرات داخل البلاد.

كما أشار المحامي طارق العوضي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مروة يسري، التي ادّعت زورًا أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك عقب بلاغات قدمها ضدها عدد من الفنانين وبعض البلوجرز، يتهمونها فيها بنشر أخبار كاذبة.

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