كتب – صابر المحلاوي:

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة باستدعاء الشاب المتهم بأداء الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته باللاعب والاتهامات المنسوبة إليه.

ونقلت مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة اللاعب رمضان صبحي إلى سراي نيابة جنوب الجيزة، عقب ضبطه فجر اليوم الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في واقعة التزوير.

ويخضع رمضان صبحي للتحقيق في اتهامه بالاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلًا منه بمعهد سياحي بمدينة أبو النمرس.

وكانت النيابة قد أمرت سابقًا بحبس الشاب المنتحل وفرد أمن بالمعهد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيام الأول بأداء الامتحان بدلًا من اللاعب، والثاني بتسهيل دخوله.

كما أمرت النيابة بضبط صاحب كافيه شهير بمنطقة المقطم لتورطه في تدبير الواقعة، إلى جانب استدعاء اثنين من موظفي المعهد لسماع أقوالهم، وكلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزوّر المستخدم، ومطابقته مع الكارنيهات الرسمية الصادرة من المعهد.

بداية الواقعة:

تعود القضية إلى شهر مايو الماضي، حين تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بلاغًا من "عصام.ع"، وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق، يُفيد بضبط شاب يُدعى "يوسف.م" (23 سنة) يؤدي الامتحان بدلًا من اللاعب رمضان صبحي، مدعيًا أنه هو.

وأفاد وكيل المعهد في أقواله أنه أثناء مراجعة بطاقات تحقيق الشخصية للطلاب تبيّن أن الشاب ينتحل صفة اللاعب، ليتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فرد أمن متورط في تسهيل دخول الشاب للامتحان، كما كشفت التحقيقات تورط صاحب مقهى شهير في الواقعة، والذي فر هاربًا فور علمه بملاحقته.

رد رسمي من رمضان صبحي وبيراميدز: نفى رمضان صبحي تمامًا معرفته بالشخص المضبوط، كما أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أكد فيه أن "اللاعب ينفي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق"، مؤكدًا أن النادي لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من جهات التحقيق بشأن اللاعب.