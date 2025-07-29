قرار عاجل من النيابة ضد سارة خليفة و27 آخرين بتهمة جلب وتصنيع المخدرات

كتب – أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة وسبعة وعشرين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل الماضي، فقد تم إحالة المتهمين للمحاكمة، بعد ثبوت تورطهم في استيراد المواد الخام الداخلة في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار بينهم بين الجلب والتصنيع والترويج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، مشيرة إلى أن الكميات المضبوطة بلغت أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.

وشملت قرارات النيابة التحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، مع إدراج متهمَيْن هاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

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