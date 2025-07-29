أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة الجرائم عبر المنافذ المختلفة، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية متنوعة في مجال الأمن العام.

كما تم ضبط 2532 مخالفة مرورية، وتنفيذ 260 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى ضبط قضية في مجال الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ، وضبط الخارجين عن القانون.