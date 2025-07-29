قادما من تركيا.. القبض على اللاعب رمضان صبحى في مطار القاهرة



كتب- محمد فتحي:

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، وذلك أثناء قدومه من دولة تركيا، لتنفيذ حكم قضائي في قضية تزوير بالجيزة.

يذكر أنه في مايو الماضي، أصدر نادي بيراميدز بيان، حول القضية المتداولة بشأن اتهام أحد الأشخاص لرمضان صبحي لاعب الفريق، بانتحال شخصيته لأداء الامتحان مكانه.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أكد أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب، أنه في ضوء ما تم تداوله من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بإحدى المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة، نود أن نوضح الآتي:

أضاف: "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيا قاطعا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه".

أكمل: "نؤكد أن رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد".