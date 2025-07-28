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ارتفاع مصابي حريق شقة المريوطية لـ9 حالات اختناق

10:40 م الإثنين 28 يوليو 2025

موقع الحريق

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كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد مصابي حريق شقة ببرج سكني بالمريوطية فيصل، مساء الاثنين، إلى 9 حالات اختناق بينهم شرطي.

المصابون بينهم: أحمد نيازي 34 عاما ومعاون شرطة عماد رمضان من قوة الدفاع المدني، ناهد علي 54 عاما، داليا عزمي 44 عاما، سلمي مازن 18 عاما وحنين عماد 16 عاما جميعهم حالات اختناق بالدخان.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المريوطية يضم مطعم كشري.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لمحاصرة مصدر النيران، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 10 طوابق.

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