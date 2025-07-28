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عقارات وسيارات وأنشطة تجارية.. الأمن يكشف تفاصيل قضية غسل 10 مليون جنيه

01:23 م الإثنين 28 يوليه 2025

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كتب- علاء عمران:

استمرارًا في جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة).

وكشفت التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات.

وقد قُدِّرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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