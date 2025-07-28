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الداخلية تكشف كواليس وفاة متهم بمركز شرطة بلقاس

01:22 ص الإثنين 28 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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كتب - محمد الصاوي:

قالت وزارة الداخلية، إنه في إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية، تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الجاري شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفى.

أضافت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه بسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها في وفاته جنائيا، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة فى حينه.

وتولت النيابة العامة التحقيق، إذ اضطلعت اعمالًا لشئونها بتكليف الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك.

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