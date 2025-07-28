الداخلية تكشف كواليس وفاة متهم داخل قسم بلقاس

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداولته بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

تبين أن المتهم محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجارى على ذمة التحقيق فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح. وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى.

وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها فى وفاته جنائياً، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث اضطلعت إعمالاً لشئونها بتكليف الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان وصرحت بالدفن.