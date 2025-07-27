كتب- محمود الشوربجي:

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، على جثة مجهولة لشخص وعليها آثار تعدي، وذلك بمنطقة دار السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بوجود جثمان لشخص بشارع متفرع من شارع العطارين بمنطقة دار السلام.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثمان شخص عليه آثار تعدي.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.