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السيطرة على حريق شقة سكنية في وسط البلد دون إصابات

08:42 م الأحد 27 يوليه 2025

حريق شقة سكنية - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة وسط البلد، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في وسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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مديرية أمن القاهرة حريق شقة سكنية وسط البلد
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